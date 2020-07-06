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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Архивное агентство закрылось на карантин

В связи с эпидемиологической ситуацией по Бишкеку с 6 июля 2020 года архивное агентство, расположенное по улице Токтогула, 105, закрывается на карантин. Об этом сообщили в Государственной регистрационной службе.

По ее данным, региональные архивы по всей республике переходят на дистанционный режим работы. Для координации и контроля деятельности региональных архивов в центральных архивах будет установлено дежурство из ограниченного числа сотрудников.

«Для получения информации по деятельности архивного агентства и разного рода консультаций можно обращаться в кол-центр ГРС по короткому номеру 119», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158475/
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