Архивное агентство закрылось на карантин

В связи с эпидемиологической ситуацией по Бишкеку с 6 июля 2020 года архивное агентство, расположенное по улице Токтогула, 105, закрывается на карантин. Об этом сообщили в Государственной регистрационной службе.

По ее данным, региональные архивы по всей республике переходят на дистанционный режим работы. Для координации и контроля деятельности региональных архивов в центральных архивах будет установлено дежурство из ограниченного числа сотрудников.

«Для получения информации по деятельности архивного агентства и разного рода консультаций можно обращаться в кол-центр ГРС по короткому номеру 119», — говорится в сообщении.