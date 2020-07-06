Выборы-2020. Составлен предварительный список избирателей

Составлен предварительный список избирателей. Об этом сообщает ЦИК.

До 16 июля — за 80 дней до даты голосования (4 октября 2020 года) — кыргызстанцы могут проверить себя в списках на государственном портале www.tizme.gov.kg. До 26 июля списки будут представлены на избирательных участках.

Уточняется, что если гражданин не найдет себя в списке или обнаружит, что его данные внесены неверно, то он должен подать заявление в УИК до 20 сентября.

В ЦИК также напомнили политическим партиям, что у них осталось два дня для подачи заявления о намерении баллотироваться в Жогорку Кенеш.

До 20 августа политорганизациям необходимо провести съезды и выдвинуть списки кандидатов в депутаты.

Сформированы они должны быть с соблюдением требований квотирования.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.