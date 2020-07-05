Мэр Бишкека проинспектировал дневные стационары и пообщался с пациентами

Мэр Бишкека Азиз Суракматов сегодня посетил дневные стационары в четырех районах столицы. Он пообещал, что скоро откроют дополнительные пукты приема больных с пневмонией. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Градоначальник вместе с группой медиков и эпидемиологов побывал в стационаре в ФОК «Газпром». Он дал ряд поручений для улучшения условий работы медиков и оперативности приема горожан.