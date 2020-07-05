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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Мэр Бишкека проинспектировал дневные стационары и пообщался с пациентами

Мэр Бишкека Азиз Суракматов сегодня посетил дневные стационары в четырех районах столицы. Он пообещал, что скоро откроют дополнительные пукты приема больных с пневмонией. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.
 
Градоначальник вместе с группой медиков и эпидемиологов побывал в стационаре в ФОК «Газпром». Он дал ряд поручений для улучшения условий работы медиков и оперативности приема горожан.

пресс-службы мэрии Бишкека
Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Азиз Суракматов в дневном стационаре

По словам пациентов стационара,​ ощущается нехватка медицинского персонала и лежачих мест.

Азиз Суракматов отметил, что прорабатывается вопрос открытия еще четырех дополнительных стационаров на базе школ.

пресс-службы мэрии Бишкека
Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Азиз Суракматов на обходе в дневном стационаре Ленинского района

В первый день работы стационаров медики смогли оказать помощь почти 700 горожанам. Болеющие ОРВИ и пневмонией могут получить здесь консультации, уколы и капельницы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158368/
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