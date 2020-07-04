Омурбек Бабанов перечислит 5 миллионов сомов врачам в благодарность

«В качестве благодарности за вашу доброту и заботу о кыргызстанцах, я хочу сообщить, что на следующей неделе переведу 5 миллионов сомов на банковские счета 700-800 врачей», — заявил политик Омурбек Бабанов на своей странице в сети Facebook.

По его словам, врачи получат по 10 тысяч сомов, медсестры — по 5 тысяч сомов. Сейчас определяют списки и больницы. Среди них точно будут Национальный госпиталь, Национальный центр охраны материнства и детства, Национальный центр Фтизиатрии, обсервация Национального центра онкологии и гематологии и Республиканская клиническая инфекционная больница.

Омурбек Бабанов напомнил, что в эти дни при его поддержке в одном из отелей Бишкека организуют круглосуточное временное отделение больницы для диагностики и лечения пациентов с легкой и средней степенью заболевания.

«Я искренне благодарю друзей, владельцев отеля DISCOVERY Руслана Хамхоева и Жамала Ибрагимова за заботу о нашем народе и предоставление нам своего отеля. Несмотря на то что они не работали в течение 3-4 месяцев из-за коронавируса и понесли большие расходы! Я беру на себя обеспечение заработной платой, питанием, проживанием и техническими нуждами работающих здесь врачей, медсестер и персонала отеля», — рассказал Омурбек Бабанов.

Политик призвал всех объединиться, чтобы победить коронавирус. Он отметил, что сейчас не время кого-то критиковать или давать оценки, сейчас всем, как никогда прежде, надо объединиться.