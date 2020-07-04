14:26
USD 77.11
EUR 86.61
RUB 1.09
Общество

Омурбек Бабанов перечислит 5 миллионов сомов врачам в благодарность

«В качестве благодарности за вашу доброту и заботу о кыргызстанцах, я хочу сообщить, что на следующей неделе переведу 5 миллионов сомов на банковские счета 700-800 врачей», — заявил политик Омурбек Бабанов на своей странице в сети Facebook.

По его словам, врачи получат по 10 тысяч сомов, медсестры — по 5 тысяч сомов. Сейчас определяют списки и больницы. Среди них точно будут Национальный госпиталь, Национальный центр охраны материнства и детства, Национальный центр Фтизиатрии, обсервация Национального центра онкологии и гематологии и Республиканская клиническая инфекционная больница.

Омурбек Бабанов напомнил, что в эти дни при его поддержке в одном из отелей Бишкека организуют круглосуточное временное отделение больницы для диагностики и лечения пациентов с легкой и средней степенью заболевания.

«Я искренне благодарю друзей, владельцев отеля DISCOVERY Руслана Хамхоева и Жамала Ибрагимова за заботу о нашем народе и предоставление нам своего отеля. Несмотря на то что они не работали в течение 3-4 месяцев из-за коронавируса и понесли большие расходы! Я беру на себя обеспечение заработной платой, питанием, проживанием и техническими нуждами работающих здесь врачей, медсестер и персонала отеля», — рассказал Омурбек Бабанов.

Политик призвал всех объединиться, чтобы победить коронавирус. Он отметил, что сейчас не время кого-то критиковать или давать оценки, сейчас всем, как никогда прежде, надо объединиться.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158316/
просмотров: 188
Версия для печати
Материалы по теме
Премьер призвал регионы готовиться к негативному развитию ситуации
При необходимости число мест в дневных стационарах увеличат
От пневмонии скончался экс-замминистра МВД Сабырбек Курманалиев
Кабмин просит фармацевтов продавать лекарства по доступным ценам
Дневные стационары в Бишкеке будут обслуживать до 700 человек в час
Узбекистан передал Кыргызстану кислородные концентраторы
Дополнительно укомплектованы шесть машин скорой для работы в Бишкеке
Во всех районах Бишкека развернуты дневные стационары
Пригородный транспорт в Чуйской области будет работать в будни
В Кыргызстане на сегодня в реанимации находятся 18 пациентов с коронавирусом
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
Мэрия Бишкека ограничила работу общественного транспорта, кафе и&nbsp;ресторанов Мэрия Бишкека ограничила работу общественного транспорта, кафе и ресторанов
У&nbsp;входа в&nbsp;Нацгоспиталь скончались два человека. Главврач прокомментировал&nbsp;ЧП У входа в Нацгоспиталь скончались два человека. Главврач прокомментировал ЧП
Коронавирусная аптечка: какие лекарства должны быть дома на&nbsp;случай заражения Коронавирусная аптечка: какие лекарства должны быть дома на случай заражения
Бизнес
Сканируй чеки через MegaPay и&nbsp;выиграй кв&shy;артиру на&nbsp;Иссык-Куле Сканируй чеки через MegaPay и выиграй кв­артиру на Иссык-Куле
&laquo;Бакай Банк&raquo; отказался от&nbsp;рекламы в&nbsp;пользу зарплаты медиков «Бакай Банк» отказался от рекламы в пользу зарплаты медиков
Чехол + защитное стекло в&nbsp;подарок при покупке смартфонов Huawei в&nbsp;O!Store Чехол + защитное стекло в подарок при покупке смартфонов Huawei в O!Store
MegaCom обеспечил кол-центр 118 бесплатной связью и&nbsp;40&nbsp;смартфонами MegaCom обеспечил кол-центр 118 бесплатной связью и 40 смартфонами
4 июля, суббота
14:16
Омурбек Бабанов перечислит 5 миллионов сомов врачам в благодарность Омурбек Бабанов перечислит 5 миллионов сомов врачам в б...
14:11
Сооронбай Жээнбеков поздравил Дональда Трампа с Днем независимости США
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 4 июля. Сколько денег семья тратит на еду
13:49
Премьер призвал регионы готовиться к негативному развитию ситуации
13:37
При необходимости число мест в дневных стационарах увеличат