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Общество

Список авиарейсов из Кыргызстана в города России: кто и когда может улететь

Посольство России в Кыргызстане распространило очередной график авиарейсов из Бишкека и Оша до 8 июля. Места на борту предоставляют гражданам, которые имеют право на въезд в РФ.

  • Рейс Бишкек — Москва 5 июля в 16.05.

Вылететь могут граждане, которые проживают в Москве, Московской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Белгородской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Пензенской областях, Республике Мордовия, Ульяновской области, Калининградской области.

  • Рейс Бишкек — Екатеринбург 7 июля, время вылета уточняют.

Для граждан, которые проживают в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областях, Пермском крае, Республике Башкортостан, Ханты-Мансийском автономном округе, Республике Коми, Ямало-Ненецком автономном округе.

  • Рейс Ош — Новосибирск 7 июля в 17.45.

Для граждан, которые проживают в Новосибирской, Томской, Кемеровской, Омской, Иркутской областях, Алтайском крае, Республике Алтай, Красноярском крае, Республике Тыва, Республике Хакасия.

  • Рейс Бишкек — Новосибирск 8 июля в 18.10.

Для граждан, которые проживают в Новосибирской, Томской, Кемеровской, Омской, Иркутской областях, Алтайском крае, Республике Алтай, Красноярском крае, Республике Тыва, Республике Хакасия.

  • Рейс Ош — Москва 8 июля в 7.45.

Для граждан, которые проживают в Москве, Московской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Белгородской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Пензенской областях, Республике Мордовия, Ульяновской области, Калининградской области.

Список пассажиров формируется посольством России в Кыргызстане с учетом регистрации на рейс на портале госуслуг.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158261/
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