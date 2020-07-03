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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Партиям разрешили проводить предвыборные митинги

Предвыборная агитация начинается со дня окончания срока регистрации всех списков кандидатов и прекращается за 24 часа до начала голосования. Об этом сообщил ЦИК. 

Регистрация политобъединений, заявивших о своем участии в выборах, завершается за 45 дней до дня голосования. 

Агитация может проводиться на собраниях, митингах, через средства массовой информации и интернет-издания. 

Партиям запрещено устраивать концерты, спортивные мероприятия, театрализованные представления и организовывать встречи с избирателями на стадионах. 

Сегодня президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158245/
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