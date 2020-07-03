Выборы-2020. Партиям разрешили проводить предвыборные митинги

Предвыборная агитация начинается со дня окончания срока регистрации всех списков кандидатов и прекращается за 24 часа до начала голосования. Об этом сообщил ЦИК.

Регистрация политобъединений, заявивших о своем участии в выборах, завершается за 45 дней до дня голосования.

Агитация может проводиться на собраниях, митингах, через средства массовой информации и интернет-издания.

Партиям запрещено устраивать концерты, спортивные мероприятия, театрализованные представления и организовывать встречи с избирателями на стадионах.

Сегодня президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.