20:54
USD 75.99
EUR 85.25
RUB 1.08
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Бишкеке еще у 26 сотрудников городских служб обнаружен COVID-19

Сотрудники городских служб болеют, но столица продолжает работу удаленно. Об этом сообщает мэрия Бишкека.

Уточняется, что они по алгоритмам Минздрава периодически сдают ПЦР-анализы. «К сожалению, у ряда работников центрального аппарата, структурных подразделений муниципалитета положительные результаты. Санитарный врач столицы по каждому случаю проводит эпидрасследование. Еще у троих сотрудников центрального аппарата мэрии города тест показал положительный результат: два специалиста соцотдела и заведующая HR-отделом, у более 20 работников наблюдаются симптомы ОРВИ, повышенная температура тела, все они на домашнем карантине, работают удаленно», — говорится в сообщении.

По данным городского муниципалитета, в Ленинском акимиате два сотрудника с COVID-19 — замакима по ЖКХ и специалист по кадровым вопросам.

В Первомайском акимиате коронавирус подтвержден у одного работника соцотдела. В Свердловском акимиате заболевшая ранее сотрудница уже выздоровела, больше больных нет. В Октябрьском акимиате заболела заведующая соцотделом.

У троих работников МТУ № 1, 5 и 15 положительный результат ПЦР-анализа, они на изоляции.
В управлении соцразвития Ленинского района COVID-19 подтвердился у двоих сотрудников, контактные лица определены, ведется эпидрасследование.

В районном центре образования (РЦО) Свердловского района заболел бухгалтер. В РЦО Октябрьского района четверо работников инфицированы. Коронавирус обнаружен и у одного специалиста санитарно-экологической инспекции. В МП «Бишкексвет» заболел один сотрудник, шесть человек отправлены на домашний карантин, у них высокая температура.

В Бишкекводоканале болеют три работника. В Бишкекасфальтсервисе — один и один в «Тазалыке».

Заразился COVID-19 один сотрудник — водитель автоколонны муниципального предприятия «БПАТП», контактные лица и работники с ОРВИ отправлены на домашний карантин.

Бишкекглавархитектура закрылась на карантин, у одного сотрудника выявлен коронавирус, еще у 20 работников симптомы простуды. Предприятие работает в режиме онлайн, подавать заявки на рассмотрение документации можно по электронному адресу: bga.kg@mail.ru.

В других структурных подразделениях и муниципальных предприятиях новых случаев заражения нет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157991/
просмотров: 1213
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке более половины зараженных коронавирусом — чиновники
Коронавирус в Кыргызстане. Объявлен набор медсестер и санитарок без образования
Коронавирус в правительстве. Заражен первый вице-премьер-министр и глава штаба
В Бишкеке развернут дополнительно 750 койко-мест для больных пневмонией
Чиновник из управделами парламента предложил открыть госпиталь в своей чайхане
Мэрия Бишкека ограничила работу общественного транспорта, кафе и ресторанов
В больницах Бишкека нет мест. Минздрав советует ехать только в «Семетей»
Коронавирус в Кыргызстане. Клиники переполнены. Везти тяжелых больных некуда
Врачи призывают граждан к добровольной мобилизации для борьбы с коронавирусом
Коронавирусная аптечка: какие лекарства должны быть дома на случай заражения
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Мэрия Бишкека ограничила работу общественного транспорта, кафе и&nbsp;ресторанов Мэрия Бишкека ограничила работу общественного транспорта, кафе и ресторанов
В&nbsp;Бишкеке с&nbsp;завтрашнего дня будут проводить дезинфекцию улиц В Бишкеке с завтрашнего дня будут проводить дезинфекцию улиц
У&nbsp;входа в&nbsp;Нацгоспиталь скончались два человека. Главврач прокомментировал&nbsp;ЧП У входа в Нацгоспиталь скончались два человека. Главврач прокомментировал ЧП
Бизнес
СКИДКА 20&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары в&nbsp;честь открытия нового O!Store в&nbsp;Бишкеке СКИДКА 20 процентов на аксессуары в честь открытия нового O!Store в Бишкеке
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo;: Поддерживаем женское предпринимательство! «Халык Банк Кыргызстан»: Поддерживаем женское предпринимательство!
Начисление процентов на&nbsp;карты KICB&nbsp;&mdash; когда все важное встречается вместе! Начисление процентов на карты KICB — когда все важное встречается вместе!
Беззалоговые кредиты до&nbsp;300 тысяч сомов от&nbsp;Dos Credobank Беззалоговые кредиты до 300 тысяч сомов от Dos Credobank
1 июля, среда
20:46
Служба охраны МВД так и не получила надбавок за время работы в режиме ЧП Служба охраны МВД так и не получила надбавок за время р...
20:17
В городе Ош началась усиленная дезинфекция парков и улиц
19:46
В Бишкеке упало дерево. Ранее жители звонили в «Зеленхоз»
19:34
В Минздраве опровергают, что врачам урезали зарплату и не дают больничный
19:21
В Бишкеке еще у 26 сотрудников городских служб обнаружен COVID-19