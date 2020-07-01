В Бишкеке еще у 26 сотрудников городских служб обнаружен COVID-19

Сотрудники городских служб болеют, но столица продолжает работу удаленно. Об этом сообщает мэрия Бишкека.

Уточняется, что они по алгоритмам Минздрава периодически сдают ПЦР-анализы. «К сожалению, у ряда работников центрального аппарата, структурных подразделений муниципалитета положительные результаты. Санитарный врач столицы по каждому случаю проводит эпидрасследование. Еще у троих сотрудников центрального аппарата мэрии города тест показал положительный результат: два специалиста соцотдела и заведующая HR-отделом, у более 20 работников наблюдаются симптомы ОРВИ, повышенная температура тела, все они на домашнем карантине, работают удаленно», — говорится в сообщении.

По данным городского муниципалитета, в Ленинском акимиате два сотрудника с COVID-19 — замакима по ЖКХ и специалист по кадровым вопросам.

В Первомайском акимиате коронавирус подтвержден у одного работника соцотдела. В Свердловском акимиате заболевшая ранее сотрудница уже выздоровела, больше больных нет. В Октябрьском акимиате заболела заведующая соцотделом.

У троих работников МТУ № 1, 5 и 15 положительный результат ПЦР-анализа, они на изоляции.

В управлении соцразвития Ленинского района COVID-19 подтвердился у двоих сотрудников, контактные лица определены, ведется эпидрасследование.

В районном центре образования (РЦО) Свердловского района заболел бухгалтер. В РЦО Октябрьского района четверо работников инфицированы. Коронавирус обнаружен и у одного специалиста санитарно-экологической инспекции. В МП «Бишкексвет» заболел один сотрудник, шесть человек отправлены на домашний карантин, у них высокая температура.

В Бишкекводоканале болеют три работника. В Бишкекасфальтсервисе — один и один в «Тазалыке».

Заразился COVID-19 один сотрудник — водитель автоколонны муниципального предприятия «БПАТП», контактные лица и работники с ОРВИ отправлены на домашний карантин.

Бишкекглавархитектура закрылась на карантин, у одного сотрудника выявлен коронавирус, еще у 20 работников симптомы простуды. Предприятие работает в режиме онлайн, подавать заявки на рассмотрение документации можно по электронному адресу: bga.kg@mail.ru.

В других структурных подразделениях и муниципальных предприятиях новых случаев заражения нет.