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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Бишкеке более половины зараженных коронавирусом — чиновники

В Бишкеке из 2 тысяч 392 зараженных коронавирусом более 55 процентов составляют государственные и муниципальные служащие. Об этом сообщил на брифинге мэр столицы Азиз Суракматов.

По его словам, 100 случаев зарегистрированы у военнослужащих, прибывших из России. «За последние 10 дней ежедневно идет рост зараженных в Бишкеке: если 22 июня было 82 инфицированных, то на 1 июля — уже 195 в день. Число умерших составило 21 человек, резкий рост смертности наблюдается за последнюю неделю. Под медицинским наблюдением из числа контактных лиц находятся 3 тысячи 706 человек», — отметил Азиз Суракматов.

Самыми неблагополучными районами на сегодня являются Ленинский и Октябрьский.

А из 2 тысяч 392 зараженных более 55 процентов — чиновники.

По последним данным, в Ленинском районе выявлено 725 человек с COVID-19, в Октябрьском — 466, в Первомайском — 446, в Свердловском — 355.

По жилым массивам столицы 200 инфицированных приходится на Ленинский район, 116 — на Октябрьский, 75 — на Первомайский и 43 — на Свердловский.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157985/
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