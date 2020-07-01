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Общество

В Сузаке началось рассмотрение дела об издевательстве над женщиной с покрышками

В Сузакском районном суде сегодня началось заседание по делу об истязании женщины в Сузаке. Об этом сообщает правозащитная организация «Справедливость».

Эксперты отмечают: в ходе судебного заседания у юристов «Справедливости» сложилось впечатление, что пострадавшая женщина склоняется простить своего супруга. Потерпевшая — инвалид второй группы.

Правозащитники также информируют, что судебный процесс проходит без активного участия гражданского сектора и журналистов.

Напомним, что в социальных сетях распространили видео, где мужчина издевается и бьет женщину. На кадрах видно, что ее руки связаны, на шее висят покрышки с кирпичами. Мужчина обливает супругу ледяной водой и несколько раз бьет по лицу. При этом он просит снимать это на видео.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157977/
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