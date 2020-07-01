17:42
USD 75.99
EUR 85.25
RUB 1.08
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Коронавирус в Кыргызстане. Клиники переполнены. Везти тяжелых больных некуда

В Бишкеке клиники, которые могут принять больных с тяжелой формой пневмонии, переполнены. Об этом 24.kg сообщил главврач Центра экстренной медицины Искендер Шаяхметов.

По его словам, обсервация «Семетей», развернутая на бывшей американской авиабазе, тяжелых не принимает. Только со средней или легкой формой. «Мы вынуждены катать пациентов от одного приемного отделения до другого», — отметил Искендер Шаяхметов, добавив, что больных, которые задыхаются, подключают к кислородным баллонам прямо в реанимобиле.

По данным Минздрава, в столице госпитализировали с пневмонией 746 человек. Из них тяжелые — 217, крайне тяжелые — 79.

За последние сутки выявили 439 случаев заражения COVID-19. Всего с начала первого заражения — 5 тысяч 735.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157958/
просмотров: 2391
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке развернут дополнительно 750 койко-мест для больных пневмонией
Чиновник из управделами парламента предложил открыть госпиталь в своей чайхане
Мэрия Бишкека ограничила работу общественного транспорта, кафе и ресторанов
В больницах Бишкека нет мест. Минздрав советует ехать только в «Семетей»
Врачи призывают граждан к добровольной мобилизации для борьбы с коронавирусом
Коронавирусная аптечка: какие лекарства должны быть дома на случай заражения
В больницы Бишкека с пневмонией госпитализировано 746 человек
У заместителя генерального прокурора Кыргызстана выявили коронавирус
Коронавирус в Кыргызстане. Не хватает врачей, ИВЛ и мест в реанимациях
Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
В&nbsp;Бишкеке с&nbsp;завтрашнего дня будут проводить дезинфекцию улиц В Бишкеке с завтрашнего дня будут проводить дезинфекцию улиц
В&nbsp;соцсетях распространяют запись о&nbsp;четырех умерших от&nbsp;пневмонии. Правда&nbsp;ли это? В соцсетях распространяют запись о четырех умерших от пневмонии. Правда ли это?
У&nbsp;входа в&nbsp;Нацгоспиталь скончались два человека. Главврач прокомментировал&nbsp;ЧП У входа в Нацгоспиталь скончались два человека. Главврач прокомментировал ЧП
Бизнес
СКИДКА 20&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары в&nbsp;честь открытия нового O!Store в&nbsp;Бишкеке СКИДКА 20 процентов на аксессуары в честь открытия нового O!Store в Бишкеке
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo;: Поддерживаем женское предпринимательство! «Халык Банк Кыргызстан»: Поддерживаем женское предпринимательство!
Начисление процентов на&nbsp;карты KICB&nbsp;&mdash; когда все важное встречается вместе! Начисление процентов на карты KICB — когда все важное встречается вместе!
Беззалоговые кредиты до&nbsp;300 тысяч сомов от&nbsp;Dos Credobank Беззалоговые кредиты до 300 тысяч сомов от Dos Credobank
1 июля, среда
17:31
Вице-мэр Оша Нурбек Кадыров подал в отставку Вице-мэр Оша Нурбек Кадыров подал в отставку
17:24
В Сузаке началось рассмотрение дела об издевательстве над женщиной с покрышками
17:14
В Петровке мужчина пытался перебросить наркотики в колонию
17:00
В Бишкеке развернут дополнительно 750 койко-мест для больных пневмонией
16:41
В Бишкеке за нарушение карантина кафе и ресторанам будут отключать свет и воду