Коронавирус в Кыргызстане. Клиники переполнены. Везти тяжелых больных некуда

В Бишкеке клиники, которые могут принять больных с тяжелой формой пневмонии, переполнены. Об этом 24.kg сообщил главврач Центра экстренной медицины Искендер Шаяхметов.

По его словам, обсервация «Семетей», развернутая на бывшей американской авиабазе, тяжелых не принимает. Только со средней или легкой формой. «Мы вынуждены катать пациентов от одного приемного отделения до другого», — отметил Искендер Шаяхметов, добавив, что больных, которые задыхаются, подключают к кислородным баллонам прямо в реанимобиле.

По данным Минздрава, в столице госпитализировали с пневмонией 746 человек. Из них тяжелые — 217, крайне тяжелые — 79.