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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Коронавирусная аптечка: какие лекарства должны быть дома на случай заражения

В Республиканском центре укрепления здоровья рассказали 24.kg, как поступать гражданам, обнаружившим у себя симптомы ОРВИ, в том числе вызванные новой коронавирусной инфекцией.

При обнаружении одного или нескольких симптомов (повышение температуры тела, жидкий стул, сухой кашель, боль или першение в горле, слабость, потливость, потеря вкуса и обоняния, ломота в суставах и болезненность в мышцах) необходимо оставаться дома.

Изолируйтесь от других членов семьи (по возможности находитесь в отдельной комнате, ограничьте передвижение по дому), носите маску, чаще мойте руки, используйте отдельную посуду, регулярно проветривайте помещение, позвоните 118 или семейному врачу (ЦСМ) и сообщите о наличии симптомов.

Рекомендации:

  • Обильное питье жидкости (вода, чай, компот), если не имеется противопоказаний (болезни почек, сердечно-сосудистой системы).
  • При повышении температуры тела выше 38,5 градуса — парацетамол (взрослым и подросткам) по 500 мг до 2-4 раз в день или ибупрофен — 200-400 мг каждые 4-6 часов, детям жаропонижающие и дозировку — только по назначению врача.
  • Продолжать лечение по поводу других хронических заболеваний (гипертензия, сахарный диабет, коронарная болезнь сердца, хронические обструктивные болезни легких, бронхиальная астма и другие).
  • Следить за своим самочувствием: измерять температуру тела, следить за частотой пульса, обращать внимание на появление или усиление одышки и кашля.

При ухудшении состояния здоровья (сохраняется повышенная температура тела, усилился кашель, появилось затрудненное дыхание и одышка), сообщите об этом семейному врачу для определения тактики дальнейшего лечения и возможной госпитализации. Контакты участковых врачей, ЦСМ и ГСМ в своем районе можно узнать по ссылке.

Не принимайте самостоятельно антибиотики. Врач назначит вам необходимое лечение по показаниям.

В РЦУЗ напоминают, что при наличии симптомов не рекомендуется посещать общественные места (магазины, аптеки и другие), идти самостоятельно, без направления семейного врача, в медицинские организации и лаборатории для сдачи тестов, анализов крови и компьютерной томографии легких.

«Если вы контактное лицо, соблюдайте режим изоляции в течение 14 дней», — отметили в РЦУЗ.

За сутки в Кыргызстане выявлено 439 случаев заражения COVID-19. Всего по стране 5 тысяч 735.

Кроме того, только в Бишкеке в больницы с пневмонией госпитализировано 746 человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157945/
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