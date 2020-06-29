Все скончавшиеся от коронавируса поступили в больницу с двусторонней пневмонией

Все скончавшиеся за сутки больные поступили в больницы с двусторонней пневмонией. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, больная в Бишкеке поступила в инфекционную больницу с диагнозом «коронавирусная инфекция» в крайне тяжелом состоянии.

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«У нее была двусторонняя пневмония, острая дыхательная недостаточность, ДВС-синдром, сердечная и легочная недостаточности, отек головного мозга. Также были сопутствующие заболевания: болезнь сердца, высокое кровяное давление, сахарный диабет второго типа», — отметил он.

Второй скончавшийся, 1953 года рождения, поступил 26 июня в Ошскую городскую клиническую больницу. «У него была двусторонняя пневмония, острая дыхательная недостаточность», — отметил Нурболот Усенбаев.

Третий мужчина — житель Кара-Суйского района, 1959 года рождения. Поступил в клинику 25 июня с двусторонней пневмонией. «Из анамнеза установлено, что болел с 19 июня, получал антибиотики, потом сдал ПЦР, результат — положительный, был госпитализирован с двусторонней пневмонией. У него была сопутствующая патология: язва желудка, хронический холецистит, анемия, кардиосклероз», — отметил он.

За весь период от коронавируса умерли 50 человек.