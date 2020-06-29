14:28
USD 75.44
EUR 84.79
RUB 1.09
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 10 миллионов человек

За последние трое суток число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 530 тысяч 557. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 10 миллионов 117 тысяч 326 человек. Больше всего зараженных в США (2 миллиона 548 тысяч 991), Бразилии (1 миллион 344 тысячи 143), России (633 тысячи 563), Индии (528 тысяч 859), Великобритании (312 тысяч 640), Перу (279 тысяч 419) и Чили (271 тысяча 972).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 5,1 миллиона человек. За трое суток показатель вырос на 301 тысячу 815 человек.

Количество смертей от коронавируса достигло 501 тысячи 281. По сравнению с данными на утро пятницы показатель вырос на 12 тысяч 457 человек. В том числе в США скончались 125 тысяч 803 человека, Бразилии — 57 тысяч 622, Великобритании — 43 тысячи 634, Италии — 34 тысячи 738, Франции — 29 тысяч 781.

В Кыргызстане зарегистрировали 5 тысяч 17 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 20 тысяч 780, Узбекистане — 7 тысяч 948, Таджикистане — 5 тысяч 849.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157660/
просмотров: 807
Версия для печати
Материалы по теме
Президент примет участие во внеочередном заседании парламента
В соцсетях распространяют запись о четырех умерших от пневмонии. Правда ли это?
Мэрия проведет дезинфекцию в Бишкеке после мирного марша
Коронавирус в правительстве. Положительный результат у замминистра финансов
Пациентов с пневмонией будут госпитализировать без ПЦР-анализа на COVID-19
Премьер-министр призвал граждан сохранять спокойствие и выдержку
Все скончавшиеся от коронавируса поступили в больницу с двусторонней пневмонией
Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались три человека
В Кыргызстане за сутки коронавирус выявлен еще у 44 медиков
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Введут&nbsp;ли в&nbsp;Кыргызстане режим ЧП? Ответ Минздрава Введут ли в Кыргызстане режим ЧП? Ответ Минздрава
В&nbsp;Бишкеке с&nbsp;завтрашнего дня будут проводить дезинфекцию улиц В Бишкеке с завтрашнего дня будут проводить дезинфекцию улиц
Республиканский штаб рассмотрит вопрос о&nbsp;введении режима&nbsp;ЧП в&nbsp;Бишкеке Республиканский штаб рассмотрит вопрос о введении режима ЧП в Бишкеке
Бизнес
Чтобы следующий парламент не&nbsp;был чимкирик. Рецепт от&nbsp;депутата Жанара Акаева Чтобы следующий парламент не был чимкирик. Рецепт от депутата Жанара Акаева
Люди помогают людям. В&nbsp;Бишкеке запустили сервис онлайн-консультаций с&nbsp;врачами Люди помогают людям. В Бишкеке запустили сервис онлайн-консультаций с врачами
Скоростной 4G&nbsp;LTE: Мобильный оператор&nbsp;О! провел плановое расширение сети Скоростной 4G LTE: Мобильный оператор О! провел плановое расширение сети
Бережная защита кожи малыша Бережная защита кожи малыша
29 июня, понедельник
14:18
Митинг #RЕакция 3.0 завершился Митинг #RЕакция 3.0 завершился
14:00
Ах, эта свадьба! Как пожениться в режиме ЧС
13:49
Участники #REакция 3.0. просят привлечь к ответственности спикера парламента
13:33
Контрабанда топлива. Гражданин Узбекистана пытался ввезти в Кыргызстан ГСМ
13:24
Участники мирного марша #REакция прибыли на площадь Ала-Тоо