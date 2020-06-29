Число зараженных коронавирусом в мире превысило 10 миллионов человек

За последние трое суток число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 530 тысяч 557. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 10 миллионов 117 тысяч 326 человек. Больше всего зараженных в США (2 миллиона 548 тысяч 991), Бразилии (1 миллион 344 тысячи 143), России (633 тысячи 563), Индии (528 тысяч 859), Великобритании (312 тысяч 640), Перу (279 тысяч 419) и Чили (271 тысяча 972).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 5,1 миллиона человек. За трое суток показатель вырос на 301 тысячу 815 человек.

Количество смертей от коронавируса достигло 501 тысячи 281. По сравнению с данными на утро пятницы показатель вырос на 12 тысяч 457 человек. В том числе в США скончались 125 тысяч 803 человека, Бразилии — 57 тысяч 622, Великобритании — 43 тысячи 634, Италии — 34 тысячи 738, Франции — 29 тысяч 781.

В Кыргызстане зарегистрировали 5 тысяч 17 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 20 тысяч 780, Узбекистане — 7 тысяч 948, Таджикистане — 5 тысяч 849.