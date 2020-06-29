Число зараженных коронавирусом в мире превысило 10 миллионов человек

За последние трое суток число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 530 тысяч 557. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
Всего в мире коронавирусом заразились 10 миллионов 117 тысяч 326 человек. Больше всего зараженных в США (2 миллиона 548 тысяч 991), Бразилии (1 миллион 344 тысячи 143), России (633 тысячи 563), Индии (528 тысяч 859), Великобритании (312 тысяч 640), Перу (279 тысяч 419) и Чили (271 тысяча 972).
Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.
Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 5,1 миллиона человек. За трое суток показатель вырос на 301 тысячу 815 человек.
В Кыргызстане зарегистрировали 5 тысяч 17 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 20 тысяч 780, Узбекистане — 7 тысяч 948, Таджикистане — 5 тысяч 849.