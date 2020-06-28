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Общество

Эксперт: Если бы Олега Запольского приняли на сутки раньше, он бы остался жив

Республиканская инфекционная больница не принимает пацентов без положительного теста на коронавирус, хотя свободных мест в больнице достаточно. Об этом сообщила эксперт по доказательной медицине Бермет Барыктабасова.

«За день до смерти Олега Запольского я сама лично участвовала в поисках свободного места в больницах для него. Выходила и на замминистра, и в Нацгоспиталь звонила, но везде нам дали от ворот поворот. В Городской клинической больнице № 6 тоже отказали из-за отсутствия теста на коронавирус, хотя на тот момент там были свободные места для пациентов с COVID», — рассказала она.

Если бы Олега Запольского приняли на сутки раньше, то он бы остался жив.

Бермет Барыктабасова

По ее словам, после трагического события глава столичного управления здравоохранения Бактыгуль Исмаилова сообщила ей, что в Республиканской инфекционной больнице также были свободные места, однако там требуется предъявить положительный результат на COVID-19.

Эксперт недоумевает, зачем требовать результаты теста на коронавирус, когда перед ними человек в явно тяжелом или критическом состоянии. Она заметила, что на сегодня от вирусной пневмонии умирает намного больше людей, чем от подтвержденного коронавируса.

«Для того чтобы попасть в РКИБ, нужно собрать все сведения о пациенте, позвонить в их кол-центр через ЦСМ, мобильные бригады, потом принести им положительный тест. Все эти излишние процедуры занимают длительное время у пациента и крадут у него шансы на жизнь», — заключила Бермет Барыктабасова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157632/
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