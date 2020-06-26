16:18
USD 75.12
EUR 84.34
RUB 1.08
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В мэрии Бишкека напомнили, куда можно обратиться за получением помощи

Мэрия Бишкека продолжает поддерживать многодетные и малоимущие семьи, семьи с ЛОВЗ и пенсионеров. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, поддержка оказывается совместно с бизнес-структурами и благотворительными фондами.

На 26 июня в Бишкеке поддержаны 131 тысяча 486 семей из четырех районов города.

Районные штабы продолжают формировать списки нуждающихся, при необходимости лонг-лист на поддержку передается организациям, предпринимателям, желающим помочь.

Первомайский район: 0312661537, 0702493993, 0990644410;

Ленинский район: 0312656920, 0551184328;

Свердловский район: 0312360707, 0703906116, 0705641833, 0705038389;

Октябрьский район: 0312576550, 0555401681, 0709812324;

волонтерский штаб мэрии: 0551573989.

Заявки принимают круглосуточно.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157524/
просмотров: 760
Версия для печати
Материалы по теме
Кубатбек Боронов поручил сформировать резерв медицинских кадров к осени
Как будут учитываться бессимптомные больные в статистике, рассказали в Минздраве
Республиканский штаб рекомендует воздержаться от проведения выборов в горкенеши
Республиканский штаб вновь не дал ЦИК рекомендаций по проведению выборов
У восьми сотрудников аппарата президента выявлен коронавирус
Кубатбек Боронов: Число линий кол-центра надо увеличить вдвое
Кубатбек Боронов: ЧП введем при сильном ухудшении эпидситуации
Коронавирус в Кыргызстане. Больных готовятся размещать в Чуйской области
В Минздраве рассказали о новом методе диагностики COVID-19
Телефоны доверия ЦСМ, куда можно обращаться за консультацией
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Если заражение коронавирусом в&nbsp;Бишкеке не&nbsp;снизится, город могут закрыть Если заражение коронавирусом в Бишкеке не снизится, город могут закрыть
В&nbsp;Кыргызстане увеличивается количество заболевших коронавирусом целыми семьями В Кыргызстане увеличивается количество заболевших коронавирусом целыми семьями
Будет&nbsp;ли повторно введен режим ЧП? Ответ Минздрава Будет ли повторно введен режим ЧП? Ответ Минздрава
Бизнес
Люди помогают людям. В&nbsp;Бишкеке запустили сервис онлайн-консультаций с&nbsp;врачами Люди помогают людям. В Бишкеке запустили сервис онлайн-консультаций с врачами
Скоростной 4G&nbsp;LTE: Мобильный оператор&nbsp;О! провел плановое расширение сети Скоростной 4G LTE: Мобильный оператор О! провел плановое расширение сети
Бережная защита кожи малыша Бережная защита кожи малыша
Фитнес-браслет В&nbsp;ПОДАРОК при покупке флагманов Huawei в&nbsp;O!Store Фитнес-браслет В ПОДАРОК при покупке флагманов Huawei в O!Store
26 июня, пятница
16:00
Бассейны и аквапарки Бишкека и окрестностей столицы Бассейны и аквапарки Бишкека и окрестностей столицы
15:58
Люди помогают людям. В Бишкеке запустили сервис онлайн-консультаций с врачами
15:56
Список стран, гражданам которых разрешат въезд в ЕС, еще обсуждается
15:35
Закон о манипулировании информацией. Президента просят наложить вето
15:31
Кубатбек Боронов поручил сформировать резерв медицинских кадров к осени