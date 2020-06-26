В мэрии Бишкека напомнили, куда можно обратиться за получением помощи

Мэрия Бишкека продолжает поддерживать многодетные и малоимущие семьи, семьи с ЛОВЗ и пенсионеров. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, поддержка оказывается совместно с бизнес-структурами и благотворительными фондами.

На 26 июня в Бишкеке поддержаны 131 тысяча 486 семей из четырех районов города.

Районные штабы продолжают формировать списки нуждающихся, при необходимости лонг-лист на поддержку передается организациям, предпринимателям, желающим помочь.