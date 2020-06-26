В мэрии Бишкека напомнили, куда можно обратиться за получением помощи

Мэрия Бишкека продолжает поддерживать многодетные и малоимущие семьи, семьи с ЛОВЗ и пенсионеров. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.
По ее данным, поддержка оказывается совместно с бизнес-структурами и благотворительными фондами.
На 26 июня в Бишкеке поддержаны 131 тысяча 486 семей из четырех районов города.
Районные штабы продолжают формировать списки нуждающихся, при необходимости лонг-лист на поддержку передается организациям, предпринимателям, желающим помочь.
Первомайский район: 0312661537, 0702493993, 0990644410;
Ленинский район: 0312656920, 0551184328;
Свердловский район: 0312360707, 0703906116, 0705641833, 0705038389;
Октябрьский район: 0312576550, 0555401681, 0709812324;
волонтерский штаб мэрии: 0551573989.
Заявки принимают круглосуточно.