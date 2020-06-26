Как будут учитываться бессимптомные больные в статистике, рассказали в Минздраве

Больные с бессимптомной формой коронавируса (с положительным анализом) будут учитываться в общей статистике выявленных. Об этом 24.kg сообщили в Минздраве.

В ведомстве напомнили, что по новому алгоритму они могут получать лечение в домашних условиях. «Контроль и учет числа выздоровевших будут вести медицинские работники центров семейной медицины по всей республике», — отметили в МЗ КР.

В министерстве добавили, что статистика выздоровевших будет вестись по двум категориям: выписавшимся из стационаров и домашнего карантина.

Ранее на брифинге заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев сообщил, что в настоящее время в стационарах находится 633 пациента с COVID-19, на домашней изоляции — 1 тысяча 366 бессимптомных больных.

Всего за все время коронавирус диагностирован у 4 тысяч 402 человек. Выписаны — 2 тысячи 162, умерли — 43.