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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Как будут учитываться бессимптомные больные в статистике, рассказали в Минздраве

Больные с бессимптомной формой коронавируса (с положительным анализом) будут учитываться в общей статистике выявленных. Об этом 24.kg сообщили в Минздраве.

В ведомстве напомнили, что по новому алгоритму они могут получать лечение в домашних условиях. «Контроль и учет числа выздоровевших будут вести медицинские работники центров семейной медицины по всей республике», — отметили в МЗ КР. 

В министерстве добавили, что статистика выздоровевших будет вестись по двум категориям: выписавшимся из стационаров и домашнего карантина.

Ранее на брифинге заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев сообщил, что в настоящее время в стационарах находится 633 пациента с COVID-19, на домашней изоляции — 1 тысяча 366 бессимптомных больных.

Всего за все время коронавирус диагностирован у 4 тысяч 402 человек. Выписаны — 2 тысячи 162, умерли — 43.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157523/
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