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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Коронавирус в Кыргызстане. Больных готовятся размещать в Чуйской области

В случае загруженности медучреждений Бишкека граждан будут госпитализировать в больницы Чуйской области. Об этом стало известно сегодня на заседании республиканского оперативного штаба.

На нем премьер-министр Кубатбек Боронов отметил важность скорейшего завершения ремонта корпусов в обсерваторе «Семетей» и переоборудования в кратчайший срок гостиницы «Ак-Кеме» для приема заболевших граждан.

Как сообщил министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов, на сегодня в Бишкеке подготовили 540 дополнительных мест в медицинских учреждениях для граждан.

Всего в Кыргызстане коронавирус диагностировали у 4 тысяч 402 человек. Более половины уже выздоровели.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157498/
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