Пенсионеры Бишкека могут получить проездные карты в акимиатах и МТУ. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, выдача льготных проездных карт возобновилась 1 июня. За это время их получило более 6 тысяч человек.

«Карты выдаются строго с соблюдением санитарных требований. В день принимают не более 80 человек в сервисных центрах, расположенных в акимиатах, и не более 50 пенсионеров — в МТУ», — отметили в мэрии.

В муниципалитете добавили, что сервисные центры в МТУ прекратят свою работу 15 июля.

С вопросами по получению карт можно обратиться в кол-центр по номеру: 0312582000.

Напомним, что система электронного билетирования «Тулпар» в муниципальном общественном транспорте заработала с 1 марта. С этого дня, заверяли в мэрии, оплата проезда должна была стать полностью безналичной.