Восемь членов ЦИК сдали ПЦР-анализ. Коронавирус не выявлен

Сотрудники аппарата и члены ЦИК продолжают сдавать тесты на коронавирус. Об этом 24.kg сообщили в ведомстве.

Уточняется, что из 12 представителей анализы сдали только 8. У всех отрицательный результат. Оставшиеся четыре намерены пройти диагностику до конца недели. Ранее сообщалось, что у сотрудницы Центризбиркома обнаружен COVID-19. Она изолирована.

Отметим, сегодня в ЦИК пройдет совещание с представителями республиканского штаба по вопросам выборов в Жогорку Кенеш. Как пояснили члены комиссии, вероятно, будет обсуждаться корректировка даты избирательной кампании и перенос ее на более поздний срок в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией. Когда будут возобновлены местные выборы, которые должны были пройти 12 апреля, и совместят ли их с парламентскими, пока неизвестно.

В понедельник, 22 июня, стало известно, что COVID-19 диагностирован у главы Бишкекской ТИК Кайрата Маматова.