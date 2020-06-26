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Общество
Сюжеты: Выборы — 2020, Новый коронавирус

Восемь членов ЦИК сдали ПЦР-анализ. Коронавирус не выявлен

Сотрудники аппарата и члены ЦИК продолжают сдавать тесты на коронавирус. Об этом 24.kg сообщили в ведомстве.

Уточняется, что из 12 представителей анализы сдали только 8. У всех отрицательный результат. Оставшиеся четыре намерены пройти диагностику до конца недели. Ранее сообщалось, что у сотрудницы Центризбиркома обнаружен COVID-19. Она изолирована. 

Отметим, сегодня в ЦИК пройдет совещание с представителями республиканского штаба по вопросам выборов в Жогорку Кенеш. Как пояснили члены комиссии, вероятно, будет обсуждаться корректировка даты избирательной кампании и перенос ее на более поздний срок в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией. Когда будут возобновлены местные выборы, которые должны были пройти 12 апреля, и совместят ли их с парламентскими, пока неизвестно. 

В понедельник, 22 июня, стало известно, что COVID-19 диагностирован у главы Бишкекской ТИК Кайрата Маматова. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157428/
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