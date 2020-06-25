Это цензура. Депутат объяснил, почему закон о манипулировании следует отклонить

«Если депутаты примут законопроект о манипулировании информацией, то Минкультуры станет цензором и будет решать, пишете вы правду или фейк», — заявил депутат Дастан Бекешев, комментируя скандальный законопроект своих коллег.

В сети Instagram распространяется видео депутата, который объясняет все новшества законопроекта. Он отметил, что после его принятия каждый из пользователей соцсетей на своей страничке должен будет указывать свои фамилию, имя, отчество и адрес электронной почты. А Минкультуры будет решать, фейк это или нет. Если ведомство посчитает информацию недостоверной, то попросит пользователя удалить ее или обратиться в суд или к провайдерам, чтобы они удалили сообщение.

«Самое интересное, что провайдеры тоже должны модерировать вашу страничку в социальной сети. Получается, что страницу будете модерировать вы, провайдеры и при необходимости еще и Минкультуры. По Конституции все это называется цензурой. И это запрещается. Свобода выражения мнения не должна ограничиваться, но, видимо, мои коллеги думают по-другому», — отметил Дастан Бекешев.

При этом парламентарий отмечает, что сам инициатор законопроекта тяжело представляет технически, как будет работать этот документ. Сам депутат тоже не представляет, как это должно действовать. Кроме того, депутат обратил внимание на то, что для реализации задумки Минкультуры придется нанять сотрудников, а ведь в бюджете страны и так сейчас катастрофический дефицит.