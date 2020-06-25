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Общество

Мэрия Бишкека обещает в ближайшее время выплатить учителям отпускные

Отпускные и заработная плата учителям будут выплачены в полном объеме в ближайшее время. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности мэра, первый вице-мэр столицы по экономическим вопросам Алмаз Бакетаев.

Как отметили в пресс-службе, отпускной сезон начался с июня, тогда как обычно начинался с 15 мая. В связи с карантином учителя работали удаленно, учебный год завершился 30 мая.

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«Выплата отпускных за июнь уже началась. В Первомайском районе выплачены полностью, в Свердловском — 72 процента от общей суммы, в Октябрьском — 81 процент и в Ленинском — 66 процентов», — говорится в сообщении.

В муниципалитете добавили, что всего из городского бюджета на систему образования направляется около 4,5 миллиарда сомов, из них фонд оплаты труда педагогам составляет более 3,5 миллиарда. «Что касается ссуды из республиканского бюджета в размере 744 миллионов сомов, решаются вопросы взаимодействия с Министерством финансов, и средства будут перечислены в городской бюджет», — заметили в пресс-службе.

Напомним, что сложности с выплатой отпускных возникли из-за того, что в городском бюджете не были предусмотрены средства на повышение заработной платы учителям. Власти города неоднократно обращались в правительство с просьбой о предоставлении целевых трансфертов, однако Минфин решил предоставить бюджетную ссуду.

Добавим, что за счет местного бюжета заработную плату выплачивают только сотрудникам столичных образовательных организаций, остальные получают из средств республиканского. Как отметили в Министерстве образования и науки, остальным работникам образовательных учреждений отпускные выплачены.

В мае у мэрии уже возникали проблемы с выплатой заработной платы учителям. Погасить задолженность удалось за счет поступления средств от проекта «Безопасный город».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157333/
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