Долгов по отпускным перед учителями у бюджета нет

На сегодня бюджет не имеет задолженности по отпускным перед учителями. Об этом сообщает Министерство экономики и финансов.

Отмечается, что деньги на отпуска педагогов запланированы еще в апреле, учитывая сезонность выхода в отпуск работников образования. На отпускные выплаты педагогам общеобразовательных школ выделено 4 миллиарда 297 миллионов сомов.

«Следующим этапом будут выдаваться отпускные педагогам вузов, спузов, администрациям учреждений, техническому персоналу образовательных учреждений. На это предусмотрено 1,3 миллиарда сомов», — говорится в сообщении.