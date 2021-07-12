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Экономика

Долгов по отпускным перед учителями у бюджета нет

На сегодня бюджет не имеет задолженности по отпускным перед учителями. Об этом сообщает Министерство экономики и финансов.

Отмечается, что деньги на отпуска педагогов запланированы еще в апреле, учитывая сезонность выхода в отпуск работников образования. На отпускные выплаты педагогам общеобразовательных школ выделено 4 миллиарда 297 миллионов сомов.

«Следующим этапом будут выдаваться отпускные педагогам вузов, спузов, администрациям учреждений, техническому персоналу образовательных учреждений. На это предусмотрено 1,3 миллиарда сомов», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/200866/
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