Журналисты призывают депутатов не принимать закон о манипулировании информацией

Журналисты возмущены абсолютным игнорированием инициаторов законопроекта «О манипулировании информацией» мнения экспертов, специалистов, юристов и гражданских активистов. Представители СМИ требуют отклонить принятие скандального и антиконституционного проекта закона, подготовленного Гульшат Асылбаевой.

По мнению работников массмедиа, поправки наносят вред свободе слова и свободе выражения мнения, гарантированных кыргызстанцам Конституцией.

Журналисты обратились к депутатам и лидерам фракций с призывом не голосовать за дискриминационный документ.

СМИ напоминают, что ранее приведено достаточно доводов об антиконституционности и вреде депутатской инициативы гражданским и политическим свободам и правам.

«Тем не менее инициаторы упрямо продолжают протаскивать свой законопроект, при этом нарушая процедуры, которые прописаны в Регламенте ЖК КР. Статья 55 гласит, что между чтениями законопроекта должно проходить не менее 10 дней. Комитет по социальной политике спустя всего лишь четыре дня после первого чтения на пленарном заседании по данному законопроекту проводит второе и третье чтение на одном заседании», — отмечают журналисты.

Такое отношение самих законодателей к законотворческому процессу крайне отрицательно влияет на восприятие граждан любых решений в парламенте. А принятый подобным образом закон не может являться легитимным и, соответственно, приведет к игнорированию его исполнения.

В обращении также говорится, что в условиях катастрофического дефицита бюджета документ не может быть принят в отсутствие определения правительством источника финансирования.

Общество нуждается в законах, более точно и своевременно отвечающих сегодняшним вызовам времени.

Ранее юристы правовой клиники «Адилет» и медиаэксперты также отмечали, что законопроект дискриминационный, и в случае принятия будет не защищать, а нарушать конституционные права граждан.

Депутата Гульшат Асылбаеву призвали отозвать скандальную инициативу. Она в ответ заявила, что это «самый замечательный законопроект».