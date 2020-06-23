В Таласе активиста Айбека Бусурманкулова доставили в милицию

В Таласе активист Айбек Бусурманкулов доставлен в РОВД. Об этом 24.kg сообщил другой гражданский активист Аманбол Бабакулов.

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По его словам, Айбек Бусурманкулов возвращался с похорон экс-депутата Болота Шера. На обратной дороге его остановили и доставили в РОВД.

Отметим, что Айбек Бусурманкулов 24 июня хотел организовать собрание в Таласском районе, где на повестке стояла разработка золоторудного месторождения Джеруй. В частности, активисты хотели рассказать об итогах работы народной комиссии.

В УВД Таласской области 24.kg подтвердили эту информацию. По данным ведомства, Айбек Бусурманкулов доставлен в РОВД в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции и недопущения нарушений карантинного режима.