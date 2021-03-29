Итоги депутатских комиссий по инвесторам в Кыргызстане заранее предсказуемы

«Если вопрос негосударственных инвестиций в горнодобывающую сферу Кыргызстана вышел на уровень глав государств и обсуждается на самом высоком уровне — у меня плохие новости для Бишкека. Вы доигрались. Теперь комфортные инвесторы, соблюдающие законы и экологические нормы в страну больше не придут», — заявил доктор исторических наук, российский эксперт по Центральной Азии Игорь Панкратенко, комментируя участие президента России Владимира Путина в запуске производства на руднике «Джеруй».

По его мнению, участие президента России в запуске производства на частном предприятии в Кыргызстане «не было случайностью или реверансом в сторону Садыра Жапарова».

«В словосочетании «стабильный Кыргызстан» одно слово лишнее. Причем любое. Если бы смены власти в стране не выходили за рамки политического поля и не тянули за собой передел собственности, попытки рейдерских захватов стратегических предприятий и нанесение ущерба иностранному имуществу — это бы оставалось только внутренним делом страны», — сказал российский эксперт.

Раз за разом после смены власти обнуляются договоренности, работу предприятий замораживают, происходят очередные митинги против «страшных и непатриотичных иностранных инвесторов». Игорь Панкратенко

«Москву эта ситуация утомила. Последней каплей стало, пожалуй, сожжение части имущества российских инвесторов в 2020 году после свержения президента Сооронбая Жээнбекова. Поэтому Россия решила показать, что ее очень волнует положение своих инвесторов, пусть и в частном секторе», — говорит эксперт.

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Аналитик объясняет, что «происходящий вокруг рудников «Кумтор» и «Джеруй» бардак — это последствие и отражение происходящих процессов в стране».

Прогнозируя ситуацию вокруг этих предприятий, эксперт критичен.

«За рудником, на котором работает российская компания, будут присматривать из Москвы. Может быть, это как-то сможет сбить пыл чиновников, которые в скором будущем попытаются выгнать горнодобытчиков с месторождения. Если бы это было возможно, я бы рекомендовал действовать подобным образом и властям Канады — приглядывать за частным бизнесом в других странах. По-другому обеспечить работу своих инвесторов в Кыргызстане не получится. Практика показала, что в случае с подобной системой самым правильным решением является ручное управление», — говорит Игорь Панкратенко.

Итоги работы депутатских комиссий, которые периодически проверяют работу горнодобывающих компаний в Кыргызстане, заранее предсказуемы. Игорь Панкратенко

Он предлагает для экономии времени депутатов сразу выставлять инвесторам «счет за бездуховность».

«По опыту прошлых проверок стратегических предприятий с иностранным капиталом в Кыргызстане могу сказать, что проверяющие найдут нарушения, даже если их нет. Потому что суть проверок заключается не в том, чтобы улучшить или обезопасить производство, а в том, чтобы потребовать у инвесторов компенсацию или увеличение выплат», — резюмировал Игорь Панкратенко.