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Экономика

Проблемы с инвесторами. Как власти Кыргызстана могут изменить ситуацию

Фото из интернета. Российский эксперт по Центральной Азии Игорь Панкратенко

Ситуация в экономике Кыргызстана давно печальная. В последний год из-за пандемии коронавируса она только усугубилась. При этом есть ряд инвестиционных проектов, которые еще как-то поддерживают страну на плаву, но и они сейчас под ударом. Что же необходимо сделать, чтобы сохранить то, что еще есть, и привлечь новые инвестиции, рассказал доктор исторических наук, российский эксперт по Центральной Азии Игорь Панкратенко.

— В Кыргызстане изменили Конституцию. Новая редакция существенно расширяет полномочия главы государства. Поможет ли такое усиление власти наладить отношения с иностранными инвесторами?

— Конечно, но при одном условии. Бишкек должен за оставшиеся полгода до парламентских выборов, которые фактически завершат процесс укрепления власти Садыра Жапарова, убедить инвесторов в том, что их вложения будут в безопасности.

Чтобы изменить непростую ситуацию с иностранными компаниями, президенту придется убеждать бизнес в нескольких фундаментальных вещах. Первое — при его управлении в Кыргызстане создадут правовой режим, защищающий интересы инвесторов. Второе — инвесторов избавят от необходимости наблюдать ритуальные танцы вокруг своего имущества.

— Существуют ли сейчас механизмы для выполнения этих условий?

— Вопрос о создании подобных работающих механизмов давно назрел и даже перезрел. Проблема в том, что каждый президент Кыргызстана обещает вопрос решить, но пока дальше слов дело не идет. Я давно живу и помню похожие обещания из уст первого президента страны Аскара Акаева, которые потом с небольшими изменениями повторяли все остальные главы государства.

Я откровенно сомневаюсь, что ситуация с защитой инвестиций в Кыргызстане изменится. И дело не в том, что президенты не могут принять соответствующее политическое решение. Проблема гораздо глубже.

Перед инициированием необходимых изменений нужно создать условия для их реализации, преодолеть инерцию правящих элит в Кыргызстане, обеспечить соблюдения действующих законов всеми без исключения.

Мы можем выстраивать какие угодно схемы, но, когда дело доходит до мероприятий по принуждению к соблюдению правил, начиная от простых граждан до первых лиц страны, — система дает сбой.

Игорь Панкратенко

Местное население должны перестать нарушать правила только потому, что «исторически сложившаяся традиция — пасти коров на этом поле не может быть пересмотрена ни при каких обстоятельствах». А власти — перестать воспринимать инвесторов как «дойных коров» и источник благосостояния политической элиты.

Инвесторы — это инструмент развития республики. Как только эта простая истина войдет в головы людей — многие вопросы решатся.

— Риски, которые вы описываете, касаются только крупных компаний или всех иностранных инвесторов?

— В Кыргызстане не сформирована культура частной собственности и инвестиций. К сожалению. Святость частной собственности в стране признается только тогда, когда она принадлежит человеку, наделенному властью и имеющему возможность отстаивать свои права. В том числе и через организацию массовых мероприятий — митингов и акций.

Иностранные инвесторы таких возможностей лишены. При отсутствии правовых механизмов решения спорных вопросов естественная реакция иностранного бизнеса — вкладываться куда угодно, только не в Кыргызстан.

На фоне творящегося беспредела в стране даже открытие бизнеса в Африке выглядит уже не как анекдот, а как реальное решение.

Игорь Панкратенко

Мои оценки ситуации в Кыргызстане вызвали негативную реакцию части экспертного сообщества в стране. Мои слова о том, что Россия для гарантии своих вложений в проект «Джеруй» выбрала единственно возможный путь, кому-то показались обидными.

Но в итоге может получиться так, что Москва своими действиями играет на пользу Бишкеку, обеспечивая приток инвестиций в страну.

Не нужно возмущаться, надо устранить проблемы, если они есть. Если их нет, как мне пытались доказать, почему страну сотрясают скандалы с очередными депутатскими комиссиями и проверками?

Игорь Панкратенко

Чтобы понимать, насколько неблагополучно складываются отношения Кыргызстана с иностранными инвесторами, достаточно посмотреть на способы, которыми иностранные компании пытаются гарантировать сохранность своего имущества. Самый очевидный пример — Россия и российские частные инвестиции на руднике «Джеруй». Открывали-то предприятие на самом высоком уровне с привлечением президентов Владимира Путина и Садыра Жапарова.

Я повторю свои рекомендации для инвесторов другого крупного рудника «Кумтор» и рудников, на которых работают китайские инвесторы. Вам следует переносить диалог на другой уровень. Иначе сохранности имущества, вложений и будущих проектов не будет.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/191492/
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