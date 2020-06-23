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Общество
Сюжет: Семейное насилие

На Иссык-Куле 190 дел о семейном насилии прекратили из-за примирения сторон

В Иссык-Кульской области за пять месяцев (с января по май 2020 года) возбудили семь уголовных дел по семейному насилию. Об этом сообщили в УВД региона.

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По его данным, есть случаи, когда, даже обратившись в милицию, потерпевшие впоследствии отказываются от своих претензий.

«Из зарегистрированных в ЕРПП 244 фактов по статье 75 «Насилие в семье» Кодекса о проступках 39 дел досудебного производства направили в суд. В 190 случаях досудебное производство прекратили из-за примирения сторон или же по другим обстоятельствам», — отметили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157150/
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