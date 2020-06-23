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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

О правилах ношения масок напомнили специалисты

Многие не меняют маски в течение нескольких дней, а то и недель. Об этом на брифинге сообщила директор Республиканского центра укрепления здоровья и массовой коммуникации при Министерстве здравоохранения Нурила Алтымышева.

По ее словам, такой подход не только неэффективен, но и опасен.

Нурила Алтымышева напомнила основные правила ношения масок:

  • надевать маску необходимо чистыми руками;
  • она должна закрывать рот и нос, зазоры между лицом и маской должны быть минимальны;
  • маску необходимо менять, как только она становится влажной;
  • одноразовые маски нельзя использовать повторно;
  • сразу после использования маски необходимо выбрасывать в контейнер для отходов.

«Ношение масок будет эффективно при соблюдении гигиены рук и физического дистанцирования», — добавила она.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157120/
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