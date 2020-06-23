О правилах ношения масок напомнили специалисты

Многие не меняют маски в течение нескольких дней, а то и недель. Об этом на брифинге сообщила директор Республиканского центра укрепления здоровья и массовой коммуникации при Министерстве здравоохранения Нурила Алтымышева.
По ее словам, такой подход не только неэффективен, но и опасен.
Нурила Алтымышева напомнила основные правила ношения масок:
- надевать маску необходимо чистыми руками;
- она должна закрывать рот и нос, зазоры между лицом и маской должны быть минимальны;
- маску необходимо менять, как только она становится влажной;
- одноразовые маски нельзя использовать повторно;
- сразу после использования маски необходимо выбрасывать в контейнер для отходов.
«Ношение масок будет эффективно при соблюдении гигиены рук и физического дистанцирования», — добавила она.