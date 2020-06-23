Кыргызстанцев просят оставаться дома и при выходе составлять маршрутный лист

Резкое увеличение числа обращающихся в медицинские учреждения Бишкека и Чуйской области граждан требует усиления всех мер безопасности. Об этом заявил первый вице-премьер-министр Алмазбек Баатырбеков на заседании Республиканского оперативного штаба.

Кыргызстанцев в очередной раз призывают соблюдать режим социальной изоляции и без острой необходимости не покидать свои дома.

В штабе прокомментировали критику факта загруженности кол-центра, ожидания приезда мобильных бригад и скорой помощи.

Чиновники уверяют, что медицинскими службами и медучреждениями принимаются все возможные меры для предоставления услуг.

В штабе решили вернуться к правилам, действующим при режиме ЧП, — всем гражданам рекомендуется по возможности составлять маршрут посещения мест, встреч с указанием времени. В дальнейшем это поможет при проведении эпидемиологических расследований.

В Кыргызстане за последние сутки выявлено 163 случая коронавируса. Всего — 3 519.