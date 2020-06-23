В больницах Бишкека и Оша увеличивают места для зараженных коронавирусом

«Резкое увеличение числа обращающихся граждан в медицинские учреждения в Бишкеке и Чуйской области требует усиления всех мер безопасности», — об этом на заседании Республиканского оперативного штаба сказал первый вице-премьер-министр Алмазбек Баатырбеков.

Он призвал граждан соблюдать режим социальной изоляции и без острой необходимости не покидать свои дома.

«Общественностью высказывается определенная критика относительно загруженности линий кол-центра, ожидания приезда мобильных бригад, скорой помощи. В этой части медицинскими службами, медучреждениями принимаются все возможные меры для предоставления услуг. Проводятся мероприятия по усилению потенциала линии 118, увеличению числа мест в медицинских заведениях. Я хочу подчеркнуть, что государственным и местным органам власти необходимо провести качественную работу по реализации решения Совета безопасности», — отметил чиновник.

Местные органы власти несут персональную ответственность по эпидемиологической ситуации на местах. Алмазбек Баатырбеков

В ходе заседания штаба министр чрезвычайных ситуаций Замирбек Аскаров рассказал о ходе проводимой работы по созданию новых обсервационных мест и подготовке пунктов для лечения граждан с COVID-19 в Бишкеке и Оше.

Республиканский штаб отметил важность соблюдения санитарных правил и призвал граждан при возможности не посещать общественные и места массового скопления людей.

Кроме того, гражданам рекомендуют составлять свой маршрут посещения мест, встреч с указанием времени, что в дальнейшем поможет при проведении эпидемиологических расследований.

За весь период по стране зарегистрировано 3 тысячи 519 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели — 2 тысячи 54.