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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Спасибо, врачи. В соцсетях запустили челлендж в поддержку медиков

В социальных сетях запустили челлендж «Поддержим медиков вместе». Сообщение появилось на странице Национального общества Красного Полумесяца.

Авторы напоминают, что в этом году медики Кыргызстана встретят профессиональный праздник на посту.

«Наши добрые слова особенно нужны врачам, которые ведут ежеминутную борьбу с неизведанным недугом. Как и в обычные дни, они продолжают лечить, спасать нас и наших близких. Мы должны помочь в тяжелой борьбе, соблюдая правила безопасности: носить маски, не посещать многолюдные места. Нам необходимо показать свою любовь и благодарность — докторам, медсестрам, фельдшерам, санитарам, водителям скорой помощи», — отмечают в обществе.

Принять участие может любой пользователь социальных сетей. Для этого достаточно нарисовать маркером на ладошке знак «Сердца», сделать селфи или снять видео и выложить их с личной благодарностью медикам Кыргызстана с хештегами: #медиктергерахмат#героивбелом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157065/
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