Число зараженных коронавирусом в мире превысило 9 миллионов человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 145 тысяч 972. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
Всего в мире коронавирусом заразились 9 миллионов 74 тысячи 624 человека. Больше всего зараженных в США (2 миллиона 311 тысяч 997), Бразилии (1 миллион 106 тысяч 470), России (591 тысяча 465), Индии (425 тысяч 282), Великобритании (306 тысяч 761), Перу (257 тысяч 447) и Чили (246 тысяч 963).
Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.
Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 4,5 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 91 тысячу 868 человек.
В Кыргызстане зарегистрировали 3 тысячи 519 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 17 тысяч 732, Узбекистане — 6 тысяч 461, Таджикистане — 5 тысяч 513.