Число зараженных коронавирусом в мире превысило 9 миллионов человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 145 тысяч 972. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 9 миллионов 74 тысячи 624 человека. Больше всего зараженных в США (2 миллиона 311 тысяч 997), Бразилии (1 миллион 106 тысяч 470), России (591 тысяча 465), Индии (425 тысяч 282), Великобритании (306 тысяч 761), Перу (257 тысяч 447) и Чили (246 тысяч 963).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 4,5 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 91 тысячу 868 человек.

Количество смертей от коронавируса достигло 471 тысячи 640. По сравнению с данными на утро понедельника показатель вырос на 9 тысяч 969 человек. В том числе в США скончались 120 тысяч 393 человека, Бразилии — 51 тысяча 271, Великобритании — 42 тысячи 731, Италии — 34 тысячи 657, Франции — 29 тысяч 666.

В Кыргызстане зарегистрировали 3 тысячи 519 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 17 тысяч 732, Узбекистане — 6 тысяч 461, Таджикистане — 5 тысяч 513.