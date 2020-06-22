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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Таласе все торговые точки и рынки закрыли на дезинфекцию

В Таласе все торговые точки и рынки закрыли на дезинфекцию. Об этом 24.kg сообщил мэр города Айдар Джусупбеков.

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По его словам, решение каждый понедельник проводить санитарный день принял областной штаб по недопущению распространения коронавируса.

«Сотрудники всех заведений должны проводить дезинфекцию. Мы закрыли торговые центры, рынки на сандень. Каждый понедельник на центральном рынке должны были проводить санитарную уборку, но этим правилом пренебрегали. Теперь вынесено решение делать это принудительно. Сейчас стоит вопрос насчет завтрашнего дня, возможно, на дезинфекцию закроем вещевой и рынок запчастей. Все продуктовые точки будут работать в штатном режиме», — сказал мэр.

Отметим, всего в Таласской области зарегистрировали 33 случая заражения коронавирусом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156953/
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