В Кыргызстане увеличивается количество заболевших коронавирусом целыми семьями

В Кыргызстане увеличивается количество семейного заболевания коронавирусом. Об этом на пресс-конференции сообщил министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов.

По его словам, несмотря на то что массовые мероприятия запрещены, их продолжают проводить.

«Поминки, например, для большого количества людей. Это очень тревожно и опасно. В Московском районе один человек четыре дня проводил той, дочь провожал замуж, теперь там выявляют зараженных. Некоторые, зная о рисках, все равно идут на мероприятия семьями. Поэтому увеличивается количество семейных очагов: болеют и дети, и взрослые», — отметил он.

За весь период выявлено 3 тысячи 356 случаев инфицирования COVID-19. Выздоровевших — 2 тысячи 21.