Число зараженных коронавирусом в мире приближается к 9 миллионам человек

За последние трое суток число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 463 тысячи 913. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 8 миллионов 928 тысяч 652 человека. Больше всего зараженных в США (2 миллиона 279 тысяч 875), Бразилии (1 миллион 83 тысячи 341), России (583 тысячи 879), Индии (410 тысяч 461), Великобритании (305 тысяч 803), Перу (251 тысяча 338) и Испании (246 тысяч 272).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 4,4 миллиона человек. За трое суток показатель вырос на 277 тысяч 195 человек.

Количество смертей от коронавируса достигло 467 тысяч 671. По сравнению с данными на утро пятницы показатель вырос на 14 тысяч 381 человека. В том числе в США скончались 119 тысяч 969 человек, Бразилии — 50 тысяч 591, Великобритании — 42 тысячи 717, Италии — 34 тысячи 634, Франции — 29 тысяч 643.

В Кыргызстане зарегистрировали 3 тысячи 356 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 17 тысяч 225, Узбекистане — 6 тысяч 315, Таджикистане — 5 тысяч 457.