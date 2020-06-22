Число зараженных коронавирусом в мире приближается к 9 миллионам человек

За последние трое суток число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 463 тысячи 913. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
Всего в мире коронавирусом заразились 8 миллионов 928 тысяч 652 человека. Больше всего зараженных в США (2 миллиона 279 тысяч 875), Бразилии (1 миллион 83 тысячи 341), России (583 тысячи 879), Индии (410 тысяч 461), Великобритании (305 тысяч 803), Перу (251 тысяча 338) и Испании (246 тысяч 272).
Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.
Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 4,4 миллиона человек. За трое суток показатель вырос на 277 тысяч 195 человек.
В Кыргызстане зарегистрировали 3 тысячи 356 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 17 тысяч 225, Узбекистане — 6 тысяч 315, Таджикистане — 5 тысяч 457.