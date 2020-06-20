Истязание женщины в Сузаке: группа KyzArt создала эскиз стрит-арта

Участница группы KyzArt Сейдана Акунова опубликовала на своей странице в Facebook эскиз стрит-арта, посвященный проблеме насилия в семье.

«Для нас это больше, чем просто рисунок. Мы осознаем, что в наших руках серьезный инструмент, способный поднимать социальные проблемы», — написала она.



На картине изображена девушка с цепями, обернутыми вокруг шеи, и покрышками.

Напомним, на прошлой неделе в Сети опубликовали видео из села Бек-Абад Сузакского района Джалал-Абадской области, где на плечи 47-летней женщины, инвалида второй группы, муж повесил покрышки, груженные кирпичами, и бил ее по лицу.

Расследование завершено, дело передано в суд.