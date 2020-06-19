Ализа Солтонбекова: Факты насилия часто скрываются в благополучных семьях

Насилие в отношении женщин и детей происходит и в благополучных семьях и тщательно скрывается. Об этом на заседании парламентской фракции «Ата Мекен» заявила заместитель министра труда и социального развития Ализа Солтонбекова.

По ее словам, семейное насилие может происходить в разных семьях, это не зависит от социального статуса.

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«О случае в Сузаке стало известно, потому что снимали на видео. Насилие больше отражается в благополучных семьях. Даже во время суицида среди детей приезжаем и видим, что семья живет в достатке», — добавила замминистра.

Напомним, что в социальных сетях распространили видео, где мужчина издевается и бьет женщину. На кадрах видно, что ее руки связаны, на шее висят покрышки с кирпичами. Мужчина обливает супругу ледяной водой и несколько раз бьет по лицу. При этом он просит снимать это на видео.