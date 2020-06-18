Дело Батукаева. Адвокат Атамбаева не надеется на оправдательный приговор

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Суд приступил к прениям сторон. В ходе заседания выступили академик Абдухалим Раимжанов, экс-советник министра внутренних дел Калыбек Качкыналиев и его адвокат.

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Защитник бывшего президента Алмазбека Атамбаева Сергей Слесарев сообщил журналистам, что суд отложил процесс на 19 июня. Адвокат отметил, что судья торопил защиту с выступлением, хотя не все ознакомились с последним секретным томом уголовного дела.

«Я не надеюсь на оправдательный приговор, хотя для обвинительного нет никаких оснований. Само задержание было незаконным, поскольку его осуществляли вооруженные до зубов люди. Это указывается в показаниях свидетелей. Они были с автоматами Калашникова, боевыми пистолетами и помповым оружием. Я знаю, что приговор будет обвинительным и дадут столько, сколько просит гособвинение», — сказал Сергей Слесарев.

Напомним, по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева прокуратура просит для Алмазбека Атамбаева назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет.

Расследование дела о незаконном освобождении криминального авторитета возобновилось в январе 2019 года. В суд его передали в октябре.

Обвиняемыми проходят 19 человек. Это врачи и лаборант, поставившие диагноз осужденному, представители ГСИН и другие высокопоставленные чиновники, в том числе бывший глава государства Алмазбек Атамбаев.