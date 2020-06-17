АБР предоставил Кыргызстану помощь для укрепления сектора здравоохранения

Азиатский банк развития предоставил пакет помощи на $20 миллионов для укрепления сектора здравоохранения Кыргызстана в борьбы с COVID-19. Об этом сообщили в представительстве АБР в республике.

«Кыргызстан, будучи одной из самых открытых и интегрированных стран в Центральной Азии, подвергается высокому риску воздействия пандемии COVID-19. Мы продолжим оказывать поддержку республике. Вместе с недавно утвержденной бюджетной поддержкой в $50 миллионов финансирование АБР усилит ответные меры страны и повысит ее устойчивость к COVID −19 и будущим пандемиям», — подчеркнул вице-президент банка Шисинь Чен.

Финансирование АБР состоит из чрезвычайного кредита в $10 миллионов и гранта на такую же сумму.

Проект улучшит возможности больниц в стране, которые определены как центры лечения COVID-19. Они получат дополнительные 80 коек для интенсивной терапии, машины скорой помощи, необходимые изделия медицинского назначения. Работники здравоохранения в этих больницах получат средства индивидуальной защиты (СИЗ), а также специализированное обучение и дополнительные пособия в связи с тяжелыми условиями труда.

АБР также проводит совместно с Программой развития ООН исследование воздействия COVID-19 на бедные и уязвимые сообщества в Кыргызстане.