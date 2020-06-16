Истязание женщины в Сузаке. Пострадавшую заставили написать встречное заявление

Женщину, над которой издевался муж в Сузакском районе, заставили написать заявление об отказе от претензий. Об этом 24.kg сообщила директор ОФ «Женская Демократическая сеть» Гульжан Байбетова.
По ее словам, стало известно, что супруг потерпевшей является родственником главы и замглавы айыл окмоту.
«Позавчера вечером родные женщины сказали, что заявление встречное никто писать не будет и они пойдут до конца. Однако вчера в 13.00 ее старшая сестра уехала в Ош по своим делам, в это время родственники супруга оказали давление на пострадавшую и заставили написать заявление», — сказала она.
Гульжан Байбетова отметила, что общественный фонд будет следить за ситуацией до конца и требовать, чтобы мужчина понес наказание в рамках закона.
Напомним, что в социальных сетях распространили видео, где житель села Бек-Абад пытает и бьет супругу. На кадрах видно, что ее руки связаны, на шее висят покрышки с кирпичами. Мужчина обливает ее с головы до ног ледяной водой и несколько раз бьет по лицу. При этом он просит снимать это на видео.
Решением суда он арестован на 15 суток.