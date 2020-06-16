Истязание женщины в Сузаке. Пострадавшую заставили написать встречное заявление

Женщину, над которой издевался муж в Сузакском районе, заставили написать заявление об отказе от претензий. Об этом 24.kg сообщила директор ОФ «Женская Демократическая сеть» Гульжан Байбетова.

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По ее словам, стало известно, что супруг потерпевшей является родственником главы и замглавы айыл окмоту.

«Позавчера вечером родные женщины сказали, что заявление встречное никто писать не будет и они пойдут до конца. Однако вчера в 13.00 ее старшая сестра уехала в Ош по своим делам, в это время родственники супруга оказали давление на пострадавшую и заставили написать заявление», — сказала она.

Гульжан Байбетова отметила, что общественный фонд будет следить за ситуацией до конца и требовать, чтобы мужчина понес наказание в рамках закона.

Напомним, что в социальных сетях распространили видео, где житель села Бек-Абад пытает и бьет супругу. На кадрах видно, что ее руки связаны, на шее висят покрышки с кирпичами. Мужчина обливает ее с головы до ног ледяной водой и несколько раз бьет по лицу. При этом он просит снимать это на видео.