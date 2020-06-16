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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Цифра дня. 259,1 миллиона сомов компенсаций выплатили медикам за два месяца

За апрель и май 2020 года медицинским сотрудникам, работающим в очагах коронавирусной инфекции, выплатили 259,1 миллиона сомов компенсаций. Об этом сегодня на брифинге сообщила первый заместитель председателя Фонда обязательного медицинского страхования Клара Оскомбаева.

По ее словам, из бюджета ФОМС использовали 132 миллиона 300 тысяч сомов. Выплаты получили 13 тысяч 40 медработников.

«Доплаты медработникам первичной медико-санитарной помощи Бишкека и Оша, врачам Республиканской клинической инфекционной больницы, Ошской межобластной детской клинической больницы и Ошской городской клинической больницы выплачивало Министерство здравоохранения», — заключила Клара Оскомбаева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156201/
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