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Общество
Сюжет: Семейное насилие

Депутат выступает против прекращения дел о семейном насилии по примирению сторон

Депутат Исхак Пирматов выступает против прекращения дел о семейном насилии по примирению сторон. Об этом он заявил в своем видеообращении в Facebook.

По его словам, согласно официальной статистике, около 2,5 тысячи случаев насилия в отношении женщин было зарегистрировано в 2012-2013 годах. «В 2018 году данная цифра достигла 7,2 тысячи. За последние 5-6 лет факты семейного насилия увеличились в три раза, и зачастую в отношении жен», — отметил он.

Комментируя случай в Сузаке, нардеп отметил: если инициированный им законопроект вступил в силу, это исключило бы любые встречные заявления и понятие «примирение сторон». «Что-то мне подсказывает, и как показывает практика, завтра все родственники сбегутся, уговорят несчастную женщину, она напишет встречное заявление и все благополучно закончится», — считает Исхак Пирматов.

Напомним, Исхак Пирматов предлагает ряд поправок в Уголовный кодекс и Кодекс о проступках, ужесточающие наказание за применение насилия в отношении членов семьи. Законопроект вынесен на общественное обсуждение.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155963/
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