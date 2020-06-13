Истязание женщины в Сузаке. Родственники рассказали, что и раньше ее бил муж

В социальных сетях появилось видео с участием избитой в Сузакском районе женщины.

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На кадрах видно, что к женщине приехал сын. Он в слезах просит прощения у матери за то, что не смог ей вовремя помочь.

Молодой человек осуждает действия отца.

Родственница потерпевшей рассказала о гематомах и синяках у своей сестры. По ее словам, женщина гостила у нее, а когда стемнело, муж начал звонить и скандалить.

«Он сказал, что жена должна в любом случае вернуться домой. Если захочет остаться, пусть вообще не возвращается. Он специально все заснял на видео и отправил мне, мол, пусть будет уроком для остальных. Оказывается, он и до этого бил ее... Ладно, если бы он просто ударил ее один раз, но он поступил, как наркоман и изверг», — говорит на видео женщина.

Сын потерпевшей отвечает: «Он не человек».

В УВД Джалал-Абадской области 24.kg сообщили, что потерпевшая в суде просила отпустить супруга под домашний арест.

Напомним, накануне пользователи социальных сетей распространили видео жестокого издевательства над женщиной. На кадрах видно, что ее руки связаны, на шее висят покрышки с кирпичами. Мужчина обливает ее с головы до ног ледяной водой и несколько раз бьет по лицу. При этом он просит снимать это на видео. Решением суда его арестовали на 15 суток.