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Общество
Сюжет: Дело Курсана Асанова

Вы не врач. Адвокат по делу Курсана Асанова заявила отвод судье

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова.

В ходе судебного заседания адвокат журналиста Турсунбека Бейшенбек уулу Таалайгуль Токтакунова заявила отвод судье Адылбеку Эсенбаеву.

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Она мотивировала свое ходатайство тем, что на прошлом заседании судья, несмотря на имеющуюся справку о болезни у подзащитного, сделал протокольное замечание. Тем самым неявка Турсунбека Бейшенбек уулу признана неуважительной.

«Согласно УПК, болезнь является одной из уважительных причин неявки в суд. Несмотря на это, изучив справку, представленную нами, вы определили тяжесть его болезни. Вы не обладаете медицинскими знаниями. На самом деле его состояние не позволяло явиться в суд», — сказала Таалайгуль Токтакунова.

Сам Турсунбек Бейшенбек уулу объяснил свое отсутствие тем, что в день судебного заседания у него была высокая температура и головная боль.

«Суду не был предоставлен листок нетрудоспособности. В УПК есть конкретный перечень причин, по которым судья не имеет права участвовать в процессе. Представленные адвокатом доводы не входят в этот перечень. Доводы защиты ничем не подтверждаются», — сказал прокурор Сагындык Мукашев.

Судья удалился в совещательную комнату.

Курсана Асанова сняли с должности 13 августа 2019 года за предательство интересов кыргызской милиции и утрату доверия. Позже Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением. 23 августа задержан водитель экс-замминистра Дамирбек Пайзылда уулу. Его обвинили в пособничестве в злоупотреблении должностным положением. 27 августа экс-замминистра задержали. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155866/
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