Государственные детские сады в Чуйской области пока работать не будут. Об этом на брифинге сообщила заместитель полномочного представителя правительства КР в Чуйской области Светлана Волкова.

По ее словам, в области проведен мониторинг и опрос на местах о целесообразности возобновления работы, а также прошла проверка со стороны Центра госсанэпиднадзора на соответствие санитарно-гигиенических норм.

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«Государственные и муниципальные сады пока не планируют возобновлять работу. Летом будут проводиться ремонтно-восстановительные работы», — отметила Светлана Волкова.

Она добавила, что уже проведена проверка дошкольных организаций, которые готовы принимать воспитанников. «Три из них (в Жайылском, Московском и Аламединском районах) уже получили разрешение на возобновление работы. Сотрудники частных дошкольных организаций сейчас сдают ПЦР-анализ на коронавирус, и после получения анализов, если они будут отрицательные, приступят к работе», — отметила Светлана Волкова.

Уточняется, что в Чуйской области функционируют 265 детских садов, из них 182 — государственных.

