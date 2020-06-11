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Общество

Сотрудники МЧС вживую исполнили кыргызскую песню «Тоолор»

Сотрудники управления МЧС по Чуйской области вживую под аккомпанемент музыкальных инструментов исполнили знаменитую кыргызскую композицию «Тоолор» Аксуубая Атабаева. Видео с 24.kg поделились в министерстве.

По данным ведомства, творческая группа «ГПС 600» состоит из шести человек. Коллектив создали в 2009 году.

«Тогда среди пожарных было много творческих сотрудников — кто-то играл на аккордеоне, кто-то на комузе. Сейчас они собираются по праздникам и исполняют различные песни о Кыргызстане, красоте природы и безответной любви. Мы не только тушим пожары, спасаем, ликвидируем последствия чрезвычайных ситуаций, но и любим петь: творческие люди собрались. Инструменты используем старые», — рассказали в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155748/
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