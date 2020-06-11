Минтранс: Жанат Бейшенов отправился в поездку в Нарынскую область на одном авто

Министр транспорта и дорог Жанат Бейшенов отправился в рабочую поездку в Нарынскую область на одном служебном автомобиле. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Минтранса.

Отмечается, глава ведомства отправился осмотреть ход строительных работ на альтернативной дороге север — юг. Отчитаться приехали и подрядчики, которые задействованы в строительстве дороги. Именно их джипы и оказались запечатлены на фото. Никакого кортежа с министром не было.

«Во время поездки министр также провел встречу с местными жителями. Она была посвящена возвращению специалистов из Китая для продолжения работ на дороге», — заключили в Минтрансе.