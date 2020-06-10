Цифра дня. 343 нарушения прав предпринимателей выявила прокуратура

В Кыргызстане за первый квартал 2020 года органы прокуратуры провели 113 проверок по соблюдению законодательства о защите прав предпринимателей. Об этом на презентации нового отдела по защите прав бизнесменов сообщил заместитель главы надзорного органа Нурлан Дюшембиев.

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По его словам, прокуратура выявила 343 нарушения прав предпринимателей.

«Внесено 124 акта прокурорского реагирования, по результатам рассмотрения 62 человека привлечены к дисциплинарной ответственности. Три заявления зарегистрированы в ЕРПП», — сказал Нурлан Дюшембиев.

Он отметил, что в 2019 году прокуратура провела 154 проверки, по итогам которых выявлено 502 нарушения. «После актов прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено 139 лиц. В суд внесли одно исковое заявление, четыре материала зарегистрировано в ЕРПП. Надзорный орган провел анализ норм законодательства по защите прав предпринимателей. Для улучшения механизмов в правительство внесен ряд предложений», — добавил заместитель генпрокурора.