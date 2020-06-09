Определены даты проведения тестирования «Алтын тамга» в регионах

Определены даты проведения тестирования для выпускников, претендующих на получение аттестатов особого образца — «Алтын тамга» в регионах. Об этом на брифинге сообщила вице-премьер-министр Аида Исмаилова.

Читайте по теме В Бишкеке 165 выпускников претендуют на аттестат особого образца

По ее словам, на тестирование зарегистрировались более 1 тысячи 345 выпускников.

«Участие в конкурсе добровольное. Аттестация будет проводиться в реальном режиме в виде тестирования с применением планшетов. Ими обеспечит национальный центр тестирования», — сказала Аида Исмаилова.

Она отметила, что проводиться тестирование будет в областных центрах образования.

Даты проведения:

12 июня — в Баткенской и Таласской областях;

13 июня — в Ошской области;

14 июня — в Джалал-Абадской области;

16 июня — в Нарынской и Иссык-Кульской областях;

17 июня — в Чуйской области;

18 июня — в Бишкеке.