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Общество

Определены даты проведения тестирования «Алтын тамга» в регионах

Определены даты проведения тестирования для выпускников, претендующих на получение аттестатов особого образца — «Алтын тамга» в регионах. Об этом на брифинге сообщила вице-премьер-министр Аида Исмаилова.

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По ее словам, на тестирование зарегистрировались более 1 тысячи 345 выпускников.

«Участие в конкурсе добровольное. Аттестация будет проводиться в реальном режиме в виде тестирования с применением планшетов. Ими обеспечит национальный центр тестирования», — сказала Аида Исмаилова.

Она отметила, что проводиться тестирование будет в областных центрах образования.

Даты проведения:

12 июня — в Баткенской и Таласской областях;
13 июня — в Ошской области;
14 июня — в Джалал-Абадской области;
16 июня — в Нарынской и Иссык-Кульской областях;
17 июня — в Чуйской области;
18 июня — в Бишкеке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155390/
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