Определены даты проведения тестирования «Алтын тамга» в регионах

Определены даты проведения тестирования для выпускников, претендующих на получение аттестатов особого образца — «Алтын тамга» в регионах. Об этом на брифинге сообщила вице-премьер-министр Аида Исмаилова.
По ее словам, на тестирование зарегистрировались более 1 тысячи 345 выпускников.
«Участие в конкурсе добровольное. Аттестация будет проводиться в реальном режиме в виде тестирования с применением планшетов. Ими обеспечит национальный центр тестирования», — сказала Аида Исмаилова.
Она отметила, что проводиться тестирование будет в областных центрах образования.
Даты проведения:
12 июня — в Баткенской и Таласской областях;
13 июня — в Ошской области;
14 июня — в Джалал-Абадской области;
16 июня — в Нарынской и Иссык-Кульской областях;
17 июня — в Чуйской области;
18 июня — в Бишкеке.