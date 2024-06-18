13:33
USD 87.86
EUR 93.94
RUB 1.00
Общество

Результаты теста «Алтын тамга» ставят под вопрос качество отличных отметок

Результаты теста «Алтын тамга» ставят под вопрос качество отличных отметок, полученных учениками за два года. Об этом 24.kg сообщила директор Национального центра оценки качества образования и информационных технологий Бактыгуль Шамшидинова.

Она напомнила, что в 2023/24 учебном году из заявленных 2 тысяч 278 претендентов приняли участие в тесте «Алтын тамга» 2 тысячи 211. Право на получение документа о среднем общем образовании с отличием подтвердили всего 149 учеников, или около 7 процентов.

«Такая ситуация требует от школы внутреннего контроля за результатами выпускников и объективности решения педагогического совета. Необходимо найти конструктивный выход из этой ситуации: администрациям учебных заведений нужно обратить внимание на организацию работы с педагогами по объективности оценивания достижений учащихся, а региональным органам образования — взять ситуацию под свой контроль», — считает глава НЦОКОиИТ.

Получение аттестата с отличием остается важным стимулом обучения в школе. Ведь стремление быть первым, лучшим закладывается в детстве, а это формирует амбиции, которые помогают добиться успеха во взрослой жизни.

Бактыгуль Шамшидинова

При этом преференций для обладателей красного аттестата нет. На вопрос, стоит ли проводить тест в дальнейшем, она ответила, что такое решение принимает Минобразования, а НЦОКОиИТ — просто исполнитель.

«Возможно, стоит поменять формат, изменить шкалу оценивания. В век цифровизации стоит переходить на цифровое тестирование. В настоящее время готовится анализ, который будет передан министерству, — сказала глава центра. — В этом году родители негодовали, что следом за «Алтын тамга» сразу было Общереспубликанское тестирование, это сильный стресс для детей. Однако это было не специально, ведь в марте-апреле должно было пройти пилотное тестирование в рамках PISA-2025, откладывать было нельзя. В марте-апреле 2025-го пройдет уже само исследование PISA».

Отметим, что «Алтын тамга» проводят с целью проверить знания учеников, претендующих на получение аттестата с отличием.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/296863/
просмотров: 622
Версия для печати
Материалы по теме
Проектное предложение о 10-балльной системе в школе подготовлено в Кыргызстане
ЖРТнын акыркы туруна каттоо башталды
День русского языка. Насколько хорошо вы его знаете? Тест
Тест «Алтын тамга». Около 7 процентов выпускников подтвердили свои знания
Тест «Алтын тамга» в будущем может быть онлайн
Сломан палец, сотрясение и синяки. В бишкекской школе избили девочку
День Конституции. Знаете ли вы Основной закон. Тест
Пострадавших детей из Сузака доставили в Бишкек
Трагедия в Сузаке. Действия президента
Трагедия в Сузаке. С пострадавшими и свидетелями будет работать психолог
Популярные новости
Где поплавать. Все крытые бассейны Бишкека на&nbsp;одной карте Где поплавать. Все крытые бассейны Бишкека на одной карте
Почему важно защищать себя от&nbsp;солнца в&nbsp;городе.&nbsp;15&nbsp;ответов на&nbsp;важные вопросы Почему важно защищать себя от солнца в городе. 15 ответов на важные вопросы
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в&nbsp;фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
В&nbsp;Минобразования определились с&nbsp;минимальным возрастом приема ребенка в&nbsp;школу В Минобразования определились с минимальным возрастом приема ребенка в школу
Бизнес
Бизнес без продаж: как заработать на&nbsp;открытии пункта выдачи заказов Ozon Бизнес без продаж: как заработать на открытии пункта выдачи заказов Ozon
Оплачивайте услуги центра трудоустройства граждан за&nbsp;рубежом через MegaPay Оплачивайте услуги центра трудоустройства граждан за рубежом через MegaPay
&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; для автовладельцев: удобные онлайн-сервисы всегда под рукой «Мой О!» для автовладельцев: удобные онлайн-сервисы всегда под рукой
Надежда только на&nbsp;президента. Жильцы Diamond City обратились к&nbsp;Садыру Жапарову Надежда только на президента. Жильцы Diamond City обратились к Садыру Жапарову
18 июня, вторник
13:05
Кыргызстан намерен взять кредит у Китая на строительство железной дороги Кыргызстан намерен взять кредит у Китая на строительств...
12:44
Проектное предложение о 10-балльной системе в школе подготовлено в Кыргызстане
12:35
Аэропорту в Таласе закупят подержанный самолет
12:20
Где можно узнать о стипендиях для обучения за рубежом, сообщили в Минобразования
12:04
В Бишкеке найден мужчина, которого искали больше недели