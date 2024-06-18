Результаты теста «Алтын тамга» ставят под вопрос качество отличных отметок, полученных учениками за два года. Об этом 24.kg сообщила директор Национального центра оценки качества образования и информационных технологий Бактыгуль Шамшидинова.

Она напомнила, что в 2023/24 учебном году из заявленных 2 тысяч 278 претендентов приняли участие в тесте «Алтын тамга» 2 тысячи 211. Право на получение документа о среднем общем образовании с отличием подтвердили всего 149 учеников, или около 7 процентов.

«Такая ситуация требует от школы внутреннего контроля за результатами выпускников и объективности решения педагогического совета. Необходимо найти конструктивный выход из этой ситуации: администрациям учебных заведений нужно обратить внимание на организацию работы с педагогами по объективности оценивания достижений учащихся, а региональным органам образования — взять ситуацию под свой контроль», — считает глава НЦОКОиИТ.

Получение аттестата с отличием остается важным стимулом обучения в школе. Ведь стремление быть первым, лучшим закладывается в детстве, а это формирует амбиции, которые помогают добиться успеха во взрослой жизни. Бактыгуль Шамшидинова

При этом преференций для обладателей красного аттестата нет. На вопрос, стоит ли проводить тест в дальнейшем, она ответила, что такое решение принимает Минобразования, а НЦОКОиИТ — просто исполнитель.

«Возможно, стоит поменять формат, изменить шкалу оценивания. В век цифровизации стоит переходить на цифровое тестирование. В настоящее время готовится анализ, который будет передан министерству, — сказала глава центра. — В этом году родители негодовали, что следом за «Алтын тамга» сразу было Общереспубликанское тестирование, это сильный стресс для детей. Однако это было не специально, ведь в марте-апреле должно было пройти пилотное тестирование в рамках PISA-2025, откладывать было нельзя. В марте-апреле 2025-го пройдет уже само исследование PISA».

Отметим, что «Алтын тамга» проводят с целью проверить знания учеников, претендующих на получение аттестата с отличием.